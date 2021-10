Bucchioni: “La Juventus non ha i soldi per Vlahovic. Da giugno in tribuna se non accetta cessione”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Il vantaggio di domani è che lo Spezia non verrà a Firenze per difendersi, quella di Thiago Motta è una squadra che gioca e fa giocare anche se tanti giocatori dello Spezia potrebbe giocare contro Italiano visto che è stato il loro allenatore che gli ha lasciati. Io per esempio dello Spezia avrei preso Maggiore. Credo che la Fiorentina possa arrivare in zona Europa visto l’andamento del campionato. Vlahovic? A gennaio è molto difficile vada alla Juventus, sia perché non lo vuole Commisso, sia perché la società bianconero non ha liquidità. Se non va via a giugno io opterei per la tribuna come hanno già detto in tanti” conclude Bucchioni.

