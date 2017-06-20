Per Maggiore dello Spezia è corsa a due tra Fiorentina e Atalanta. La situazione...

Il centrocampista è destinato a lasciare lo Spezia. L'Atalanta ha già contattato i liguri mentre la Fiorentina resta alla finestra

Quella per assicurarsi le prestazioni di Giulio Maggiore sarà una corsa a due e, stando a quanto riportato da Il Secolo XIX, vedrà come protagoniste la Fiorentina e l'Atalanta. Il futuro del giovane centrocampista di proprietà dello Spezia proseguirà o in Toscana o in Lombardia, poiché la sua permanenza in bianconero sembra alquanto improbabile visto che anche il suo agente, nella giornata di ieri, ha incontrato i dirigenti liguri per fare il punto della situazione relativa al suo assistito. Al momento pare che i nerazzurri siano leggermente in vantaggio sui viola, in quanto alcuni emissari avrebbe già contatto lo Spezia per conoscere l'effettiva valutazione del giocatore.