Gazzetta, Bajrami vicinissimo alla Fiorentina, l’Empoli lo sostituisce con Aramu. In azzuro Zurkowski

La Gazzetta dello Sport parla dell’asse di mercato tra Fiorentina e Empoli. Szymon Zurkowski non è stato riscattato dalla società di Fabrizio Corsi ed è quindi tornato in riva all’Arno, ma non sembra destinato a restarci. Proprio l’Empoli sta infatti parlando con la Fiorentina per cercare un’intesa. Quest’ultimo potrebbe rientrare in un’operazione di maggior portata che vedrebbe coinvolto anche Nedim Bajrami, che piace alla dirigenza viola. Se l’albanese dovesse arrivare a Firenze, l’Empoli punterebbe su Mattia Aramu del Venezia per sostituirlo.

