Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”

Maurizio Arrivabene, ex dirigente ella Juventus ai tempi della trattativa con la Fiorentina per il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic, ha così parlato a Tuttosport: “Per qualche mese no, poi sì. Resto in contatto con molti giocatori, con Vlahovic, per esempio, ci mandiamo sempre dei messaggi. È un bravo ragazzo.

Mai pentito di averlo preso. L’abbiamo preso in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! E i gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero. E sta andando bene. Quando ha fatto quel cross, contro il Borussia, quello per il gol di Kelly, sembrava dicesse: così vanno messe le palle in mezzo!”