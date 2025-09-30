30 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

Arrivabene su Vlahovic: "Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui"

Arrivabene su Vlahovic: “Mai pentito di averlo preso. Ha pagato il fatto che la Fiorentina giocasse per lui”

30 Settembre · 09:30

Aggiornamento: 30 Settembre 2025 · 09:30

“Con Vlahovic ci messaggiamo sempre”

Maurizio Arrivabene, ex dirigente ella Juventus ai tempi della trattativa con la Fiorentina per il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic, ha così parlato a Tuttosport: “Per qualche mese no, poi sì. Resto in contatto con molti giocatori, con Vlahovic, per esempio, ci mandiamo sempre dei messaggi. È un bravo ragazzo.

Mai pentito di averlo preso. L’abbiamo preso in un momento in cui aveva segnato una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso. Davvero! E i gol li ha sempre fatti. Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto giocare per lui. Forse adesso se n’è accorto e ha cambiato un po’, mi sembra che giochi più sereno, più leggero. E sta andando bene. Quando ha fatto quel cross, contro il Borussia, quello per il gol di Kelly, sembrava dicesse: così vanno messe le palle in mezzo!”

