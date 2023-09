All. Aris: “Kokorin è in forma e lo ha dimostrato anche alla Fiorentina. Contenti del suo ritorno”

Aleksander Kokorin torna a Cipro: l’attaccante russo è un nuovo giocatore dell’Aris Limassol, che lo ha acquistato dalla Fiorentina con la formula del prestito che si esaurirà al termine del contratto con i viola (giugno 2024). Intervenuto a Match TV da Alexei Shpilevsky, tecnico dell’Aris, ne ha così parlato: “Sono incredibilmente felice che Sasha sia tornato, questo è un grande vantaggio per noi. Mi sembra in condizioni ideali, ho visto tutte le sue partite con la Fiorentina e penso possa ripetere l’ottima stagione fatta l’anno scorso. Sono sicuro che sia motivato e non vede l’ora che arrivi la prossima partita in campionato e in Europa League”.

