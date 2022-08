Nazione, Kokorin resta alla Fiorentina: rescissione o addio si può solo a gennaio 

E poi c’è lui, Aleksandr Kokorin. Classe 1991, attaccante (punta centrale) sotto contratto con la Fiorentina ancora fino al giugno 2024. Già, Kokorin che sul radar del mercato estivo ha fatto solo qualche rara (rarissima) apparizione per poi scomparire e tornare nel gruppo dei viola a disposizione (?) di Italiano. Difficile, anzi diciamo pure impossibile, che il russo possa essere al centro di qualche tratattiva allo sprint degli affari d’inverno, ma qualcosa potrebbe smuoversi con l’inizio del 2023 e quindi nel corso delle trattative del prossimo inverno.

In effetti, a un anno mezzo dalla chiusura ufficiale del suo contratto anche la strada di una rescissione consensuale o di un prestito altrove (magari con una compartecipazione all’ingaggio), magari in un campionato straniero. Soluzioni dalla Russia? Tutto può succedere anche se Kokorin, dopo il maxi ingaggio ottenuto sbarcando in Italia, punterà a ritrovare una posizione economica importante e che molto probabilmente potrebbe non avere riscontri nel campionato della sua nazione alle prese con la guerra dal febbraio scorso. Lo scrive La Nazione.

