Ferrara: “Torreira era cattivo, ha sgonfiato le ruote a Italiano e rubato la merenda a Joe Barone”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scherzato nel suo consueto editoriale su La Nazione. Queste le sue parole:

“Il caso del mancato riscatto di Torreira va ben oltre il discorso tecnico. Ormai qui siamo alla lavagna: da una parte i buoni dall’altra i cattivi. Adesso è partita la controffensiva: Torreira va messo tra i cattivi. La società in qualche modo deve spiegare i perché di una scelta che fa molto discutere. Tutto vero: incominciamo col dire che il giocatore tutte le volte che entra in campo saluta i piccoli raccattapalle sghignazzando e additandoli: «Hey, ma tu sei meno alto di me». Cattiva persona. Per non dire quando ha sgonfiato le gomme della Skoda Felicia di Italiano o quando fregava di nascosto la merenda a Joe Barone. Ognuno ha la sua verità e comunque, come dice Viviano: «i giocatori vanno la maglia resta», tutto vero. Il problema è che negli ultimi anni se ne vanno i migliori. E comunque, questa frase tanto (giustamente) amata dai tifosi, potrebbe essere aggiornata con un ‘I giocatori vanno e vengono, ma Kokorin resta’…”.

