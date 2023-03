Sentite dalla Russia: “Kokorin il calciatore più forte della storia del paese. Da lui c’è molto da imparare”

L’attaccante della Dinamo Mosca e anche della nazionale russa, Konstantin Tyukavin, così parlato di Aleksandr Kokorin, calciatore in prestito all’Aris Limassol dalla Fiorentina: “Kokorin è il miglior attaccante della storia in Russia. Ho scelto l’idolo sbagliato? Chi lo dice lo fa solo perché giudica le azioni fatte da Sasha fuori dal campo di calcio. Io l’ho seguito solo per quello che faceva e che fa durante le partite. Da lui c’è molto da imparare“.