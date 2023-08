Dalla Russia senza giri di parole su Kokorin: “Scarso per la Serie A, scioccato se rimanesse alla Fiorentina”

L’ex allenatore dello Zenit Vlastimil Petrzhela ha parlato del futuro di Alexander Kokorin. Il 32enne attaccante russo è in ritiro con la Fiorentina. “Probabilmente non c’è alcuna richiesta per Kokorin, dal momento che la Fiorentina non può venderlo. Sarei scioccato se Kokorin potesse restare e giocare nella Fiorentina. Sasha è troppo scarso per la Serie A”, ha detto Petrzhela a RB Sport.

AMRABAT VUOLE IL MANCHESTER UNITED: IL SUO FUTURO VA OLTRE LE PAROLE DI IERI