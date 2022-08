TMW, futuro di Kokorin in Cipro? C’è l’offerta dell’Aris Limassol. Il centravanti russo sta riflettendo

Aleksandr Kokorin potrebbe lasciare la Fiorentina. Nei giorni scorsi, dalla Russia, erano arrivate le prime voci di un interessamento da parte dell’Aris Limassol sul centravanti russo. Adesso – come si legge su TMW – il club cipriota ha mosso il primo passo per acquistare Kokorin presentando un’offerta alla società viola. Riflessioni in corso da parte del club e del calciatore.