Notizie Aris Limassol Fiorentina

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Kokorin ha nostalgia di Firenze e torna in città, ma non è più un calciatore della Fiorentina

15 luglio 2024 13:33

Kokorin al passo d'addio: è un giocatore dell'Aris Limassol ufficialmente

10 maggio 2024 12:15

DS Aris Limassol: "Kokorin è cambiato, ora è un leader, spero rimanga molto da noi"

05 febbraio 2024 18:59

Parla Kokorin: "Fiorentina e tifosi avevano cambiato opinione su di me. Ero felice come non mai"

08 settembre 2023 19:47

Kokorin torna all'Aris Limassol, un altro esubero è stato piazzato dalla Fiorentina

05 settembre 2023 10:10

Parla il massaggiatore di Kokorin: "Fiorentina sta chiamando l'Aris Limassol ma non sappiamo perchè"

25 giugno 2023 19:30

Repubblica: "L'Aris vuole Kokorin a titolo definitivo ma lui spera di restare alla Fiorentina"

19 giugno 2023 11:46

Sentite Kokorin: "Voglio tornare alla Fiorentina, dipende da loro. Non ho ricevuto chiamate"

25 aprile 2023 18:17

Dalla Russia: "Trattativa in corso tra Fiorentina e Aris per Kokorin. I ciprioti vogliono il riscatto gratis"

31 marzo 2023 13:40

L'allenatore dell'Aris ha paura: "Temo che la Fiorentina si voglia riprendere Kokorin date le sue qualità"

14 febbraio 2023 14:42

Dalla Russia, Kokorin lascia la Fiorentina, accordo con l'Aris Limassol per il trasferimento definitvo

04 gennaio 2023 12:23

Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"

22 dicembre 2022 13:02

Dopo un grande inizio Kokorin è fermo da diverse settimane per infortunio. Messo KO da un trauma

20 dicembre 2022 12:39

Kokorin incanta ancora a Cipro, questa volta segna un bellissimo gol di testa su corner

09 novembre 2022 13:15

Kokorin continua a stupire l'Aris Limassol, l'ex giocatore della Fiorentina è andato ancora in gol

10 ottobre 2022 12:52

Finalmente la Fiorentina c'è riuscita, Kokorin si trasferisce all'Aris Limassol in prestito secco

30 agosto 2022 18:31

TMW, futuro di Kokorin in Cipro? C'è l'offerta dell'Aris Limassol. Il centravanti russo sta riflettendo

29 agosto 2022 19:10

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