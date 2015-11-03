Notizie Aris Limassol Fiorentina

Kokorin ha nostalgia di Firenze e torna in città, ma non è più un calciatore della Fiorentina
15 luglio 2024 13:33
Kokorin al passo d'addio: è un giocatore dell'Aris Limassol ufficialmente
10 maggio 2024 12:15
DS Aris Limassol: "Kokorin è cambiato, ora è un leader, spero rimanga molto da noi"
05 febbraio 2024 18:59
Parla Kokorin: "Fiorentina e tifosi avevano cambiato opinione su di me. Ero felice come non mai"
08 settembre 2023 19:47
Kokorin torna all'Aris Limassol, un altro esubero è stato piazzato dalla Fiorentina
05 settembre 2023 10:10
Parla il massaggiatore di Kokorin: "Fiorentina sta chiamando l'Aris Limassol ma non sappiamo perchè"
25 giugno 2023 19:30
Repubblica: "L'Aris vuole Kokorin a titolo definitivo ma lui spera di restare alla Fiorentina"
19 giugno 2023 11:46
Sentite Kokorin: "Voglio tornare alla Fiorentina, dipende da loro. Non ho ricevuto chiamate"
25 aprile 2023 18:17
Dalla Russia: "Trattativa in corso tra Fiorentina e Aris per Kokorin. I ciprioti vogliono il riscatto gratis"
31 marzo 2023 13:40
L'allenatore dell'Aris ha paura: "Temo che la Fiorentina si voglia riprendere Kokorin date le sue qualità"
14 febbraio 2023 14:42
Dalla Russia, Kokorin lascia la Fiorentina, accordo con l'Aris Limassol per il trasferimento definitvo
04 gennaio 2023 12:23
Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"
22 dicembre 2022 13:02
Dopo un grande inizio Kokorin è fermo da diverse settimane per infortunio. Messo KO da un trauma
20 dicembre 2022 12:39
Kokorin incanta ancora a Cipro, questa volta segna un bellissimo gol di testa su corner
09 novembre 2022 13:15
Kokorin continua a stupire l'Aris Limassol, l'ex giocatore della Fiorentina è andato ancora in gol
10 ottobre 2022 12:52
Finalmente la Fiorentina c'è riuscita, Kokorin si trasferisce all'Aris Limassol in prestito secco
30 agosto 2022 18:31
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