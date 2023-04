Sentite Kokorin: “Voglio tornare alla Fiorentina, dipende da loro. Non ho ricevuto chiamate”

Aleksandr Kokorin, attaccante in prestito all’Aris Limassol dalla Fiorentina, è tornato a parlare nel corso di una lingua intervista al canale russo Nobel su YouTube. Tra le varie tematiche trattate è tornato sulla sua esperienza a Firenze e la volontà di un ritorno in maglia Viola. Ecco le sue parole:

“Sono sincero avrei piacere a tornare a giocare in Italia e alla Fiorentina. Nessuno però ad oggi mi ha chiamato e ancora so niente. Probabilmente aspettaremo il 30 giugno e poi inizierò a chiedermi cosa vorremo fare, anche perchè qui sto bene. Personalmente conto poco in questa trattativa, i miei agenti sono bravi e si occuperanno di tutto loro anche se tutto dipende dalla decisione della Fiorentina su di me.”

Di seguito l’intervista completa a Kokorin sul canale Youtube Nobel:

IL PRESIDENTE COMMISSO ATTESO A FIRENZE PER STARE VICINO ALLA SQUADRA E NON SOLO