Commisso a Firenze per la Cremonese. Parlerà contro la politica italiana. Possibile conferenza stampa?

Rocco Commisso tornerà a Firenze in tempo per essere allo stadio per il ritorno di Coppa Italia dove la Fiorentina affronterà la Cremonese giovedi sera alle ore 21. Il patron viola parlerà anche della vicenda stadio commentando la situazione attuale con la Commissione Europea che ha fatto un passo indietro su una parte dei fondi destinati al restyling dello stadio Franchi, circa 55 milioni di euro che adesso mettono tutto in discussione.

Commisso è molto infastidito per quanto sta succedendo con la società viola vittima della situazione perchè ancora non è chiaro quale sarà la casa della squadra per le partite casalinghe dei prossimi anni e questo mette un freno alla programmazione del club. Ma ci sono diverse questioni in ballo e non ancora affrontate, come l’incognita di quale sarà l’affitto che il club dovrà pagare in caso di nuovo impianto.

Insomma, del domani non vi è certezza e questo non piace, giustamente, a Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina prenderà la parola e non risparmierà la politica italiana per aver gestito in maniera discutibile questa questione. Nel mirino delle critiche non dovrebbe esserci Dario Nardella. La proprietà viola sta apprezzando il lavoro del sindaco di Firenze che è pronto a farsi rispettare e a dare battaglia nelle sedi opportune per difendere l’operato del comune negli ultimi mesi.

Per far sapere la propria posizione, è possibile anche che venga convocata una conferenza stampa in cui Commisso farà sentire la propria voce. Con la squadra impegnata sul campo in alcune sfide decisive e il ritorno del presidente che affronterà il tema del nuovo stadio, si preannunciano giorni in cui sicuramente non ci si annoierà in casa Fiorentina.

Flavio Ognissanti

🔙 Commisso tornerà a Firenze per la semifinale contro la Cremonese. Possibile anche una conferenza stampa in cui parlerà del tema stadio. Nel mirino del patron della Fiorentina ci sarà la politica italiana, ma non il sindaco di Firenze Dario Nardella✋️ — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) April 25, 2023

LA SFIDE DI COPPA CONTRO IL BASILEA NON SARANNO TRASMESSE IN CHIARO