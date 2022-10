Per l’ex viola Kokorin è arrivato nel giro di poco anche il secondo gol nella sua avventura a Cipro. L’attaccante russo era andato in rete già alla terza partita con la maglia dell’Aris Limassol e ha replicato con una bella rete nella giornata di ieri. Un gol purtroppo inutile però perchè la sua squadra è stata sconfitta per 2-1.

