Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"

Kokorin è ormai un idolo a Cipro, e il presidente del suo club racconta la mania che hanno i tifosi per l'idolo Sasha

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2022 13:02

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