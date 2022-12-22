Presidente Limassol: "Kokorin è un fenomeno, i tifosi vengono allo stadio per ammirarlo"
Kokorin è ormai un idolo a Cipro, e il presidente del suo club racconta la mania che hanno i tifosi per l'idolo Sasha
Il presidente dell'Aris Limassol Fedorov, squadra cipriota dove gioca Kokorin, ha parlato proprio del giocatore di proprietà viola. Queste le sue parole: "E’ semplicemente un fenomeno gli spettatori vengono appositamente allo stadio per vedere Kokorin. Tutti vogliono avere la sua maglietta. Nel nostro store, a volte ci viene detto che non c’è neanche il tempo di preparare la merce, che subito viene venduta. A noi questa cosa non stupisce, Sasha, è uno dei giocatori più talentuosi nella storia del calcio russo. E per il calcio cipriota è eccezionale averlo".
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