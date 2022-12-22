Repubblica, il fotovoltaico dà problemi per il nuovo Franchi. I nuovi materiali costano molto di più

Repubblica analizza tutte le problematiche sul nuovo Franchi e anche tutti gli aspetti riguardanti la ristrutturazione

Come racconta la versione fiorentina di Repubblica, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha replicato alla soprintendente a proposito dei pannelli del fotovoltaico da applicare sulla copertura dello stadio Artemio Franchi durante il restyling. I nuovi eventuali materiali potrebbero anche avere un costo maggiore. E poi i pannelli nel progetto attuale servono anche a fornire energia allo stadio e al quartiere. Sarà lo stesso così con la possibile modifica? Gli architetti dello studio Arup, che sta gestendo il progetto insieme allo studio MCA — Mario Cucinella Architects, con la consulenza di Cupelloni Architettura, stanno lavorando sul tema cercando una soluzione

Tuttavia da Arup ci tengono anche ad assicurare che sulla realizzazione del progetto nel suo complesso non ci sono problemi. Ranaldi è invece colpita dalla parte sotto tutela, che viene curata dallo studio Cupelloni: "Le infrastrutture di Nervi non solo saranno restaurate e riabilitate ma riproporremo anche alcune soluzioni originarie molto belle e particolari che nel corso del tempo si sono perdute, come per la torre di Maratona". I prossimi step sono la consegna del progetto definitivo entro gennaio, poi l’avvio della conferenza dei servizi.

TUTTOSPORT PARLA DELL'INTERESSE VIOLA PER JURIC

https://www.labaroviola.com/tuttosport-scrive-se-la-fiorentina-si-separasse-da-italiano-penserebbe-a-juric-del-torino/196693/