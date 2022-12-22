Tuttosport scrive: "Se la Fiorentina si separasse da Italiano penserebbe a Juric del Torino"
La Fiorentina starebbe seguendo il mister del Torino Juric in caso di separazione dal mister Vincenzo Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 11:36
Su Tuttosport si fa il punto sul futuro di Juric. Queste il pensiero del quotidiano: "La permanenza di Juric al Torino non è scontata. Ci sono già stati sondaggi da parte di molti club esteri, in particolare di bassa Premier. In Italia potrebbe pensarci l'Atalanta, o magari la Fiorentina, ma Gasperini e Italiano sono pure legati ai rispettivi club fino al 2024, con opzione fino al 2025".
LA LETTERA DI COMMISSO AI TIFOSI DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/