Tuttosport scrive: "Se la Fiorentina si separasse da Italiano penserebbe a Juric del Torino"

La Fiorentina starebbe seguendo il mister del Torino Juric in caso di separazione dal mister Vincenzo Italiano

Su Tuttosport si fa il punto sul futuro di Juric. Queste il pensiero del quotidiano: "La permanenza di Juric al Torino non è scontata. Ci sono già stati sondaggi da parte di molti club esteri, in particolare di bassa Premier. In Italia potrebbe pensarci l'Atalanta, o magari la Fiorentina, ma Gasperini e Italiano sono pure legati ai rispettivi club fino al 2024, con opzione fino al 2025".

LA LETTERA DI COMMISSO AI TIFOSI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/