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Tuttosport scrive: "Se la Fiorentina si separasse da Italiano penserebbe a Juric del Torino"

La Fiorentina starebbe seguendo il mister del Torino Juric in caso di separazione dal mister Vincenzo Italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2022 11:36
Tuttosport scrive: "Se la Fiorentina si separasse da Italiano penserebbe a Juric del Torino" - Foto LaPresse - Fabio Ferrari 18 Luglio 2021 Santa Cristina Valgardena ( Italia ) Sport ESCLUSIVA TORINO FC Torino Fc - Ritiro pre-campionato stagione 2021-2022 - Torino fc vs Obermais Merano - gara amichevole. Nella foto: Ivan Juric Photo LaPresse
Foto LaPresse - Fabio Ferrari 18 Luglio 2021 Santa Cristina Valgardena ( Italia ) Sport ESCLUSIVA TORINO FC Torino Fc - Ritiro pre-campionato stagione 2021-2022 - Torino fc vs Obermais Merano - gara amichevole. Nella foto: Ivan Juric Photo LaPresse
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Vincenzo Italiano (allenatore ACF Fiorentina)

Su Tuttosport si fa il punto sul futuro di Juric. Queste il pensiero del quotidiano: "La permanenza di Juric al Torino non è scontata. Ci sono già stati sondaggi da parte di molti club esteri, in particolare di bassa Premier. In Italia potrebbe pensarci l'Atalanta, o magari la Fiorentina, ma Gasperini e Italiano sono pure legati ai rispettivi club fino al 2024, con opzione fino al 2025".

LA LETTERA DI COMMISSO AI TIFOSI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/commisso-ad-inizio-2023-saro-a-firenze-salvo-inaspettate-sorprese-e-lanno-del-viola-park/196691/

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