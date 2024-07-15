Kokorin ha nostalgia di Firenze e torna in città, ma non è più un calciatore della Fiorentina

L'ex attaccante della Fiorentina Kokorin è tornato a Firenze, ma solo per motivi personali, visto che non ha più un contratto in viola

Aleksandr Kokorin e Firenze, una storia d'amore breve ma intensa. Talmente intensa che l'attaccante russo, meteora con la maglia della Fiorentina (12 presenze e 0 gol), ha deciso di tornare nel capoluogo toscano. Infatti, Kokorin ha reso nota la sua presenza a Firenze con una storia sul proprio profilo Instagram, nel quale si può vedere che sta momentaneamente alloggiando al Four Seasons Hotel.

Nostalgia di Firenze, dunque, per il classe '91, che non ha più un contratto con la Fiorentina dopo il passaggio definitivo all'Aris Limassol, a Cipro. Per questo motivo, il suo passaggio a Firenze non può essere collegato ad affari con la Fiorentina, ma solo a motivazioni personali del calciatore. Ecco uno screenshot del video caricato su Instagram, accompagnato da un cuore viola:

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