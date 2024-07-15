Cabral flop al Benfica e pronto a tornare in Italia. CorSport rivela: "Offerto a Genoa e Monza"

L'ex attaccante della Fiorentina Arthur Cabral è sul mercato dopo una stagione sottotono al Benfica. Proposto al Genoa e al Monza

Cabral-Benfica, un matrimonio iniziato male e finito molto rapidamente. L'ex attaccante della Fiorentina, ceduto lo scorso anno al Benfica per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, si è rivelato un flop in Portogallo, mettendo a segno 11 gol in 43 presenze. Per questo motivo, secondo quanto riportato da Eleonora Trotta (giornalista del Corriere dello Sport), Cabral è già stato scaricato dalla società portoghese, ed è già stato offerto a due squadre italiane, ovvero Genoa e Monza.

Il centravanti brasiliano potrebbe quindi far già ritorno in Italia, un anno dopo l'addio alla Fiorentina. Sicuramente, la situazione si evolverà nelle prossime settimane, ma pare ormai certo che Cabral lascerà il Benfica.



TESSMAN VICINO ALL'INTER

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