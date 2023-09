Nonostante l’impegno e la stima di Italiano per come si allenava in allenamento e per la voglia che metteva in questo ritiro, tanto da meritare alcuni minuti in campo, la Fiorentina ha piazzato Kokorin, considerato un esubero. Il russo tornerà all’Aris Limassol, posto in cui ha giocato la passata stagione.