Kokorin incanta ancora a Cipro, questa volta segna un bellissimo gol di testa su corner

Le immagini dell'ennesimo bellissimo gol del giocatore di proprietà viola Kokorin nella sua nuova avventura nel campionato cipriota

Altro gol per Sasha Kokorin che porta già a quattro i suoi centri in campionato con l'Aris Limassol. Il russo ha portato avanti i suoi segnando una bellissima rete di testa su corner. Il suo Aris ha poi pareggiato con il Nicosia, ma per il bomber in prestito dalla squadra viola è arrivata ancora una rete e una prestazione importante. Nel video seguente potete vedere il gol al minuto 1 e 50 secondi

LA CONFESSIONE DI SCALONI

https://www.labaroviola.com/scaloni-sappiamo-che-ci-sono-giocatori-che-stanno-bene-ma-non-stanno-giocando-per-precauzione/191771/