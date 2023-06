Parla il massaggiatore di Kokorin: “Fiorentina sta chiamando l’Aris Limassol ma non sappiamo perchè”

Aleksandr Kokorin è rientrato alla Fiorentina dopo il prestito all’Aris Limassol, ma il suo futuro difficilmente sarà in maglia viola. Ne ha parlato anche il suo massaggiatore, Sergej Kolesnikov, che ha commentato la situazione a Sport24: “Adesso il ragazzo è in vacanza, penso che per altre due settimane non se ne parlerà. La Fiorentina sta chiamando l’Aris Limassol, ma non si sa su quale tema. Lui vorrebbe soltanto giocare”. Lo riporta TMW.

