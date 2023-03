Dalla Russia: “Kokorin ha superato la grande crisi avuta alla Fiorentina. Può essere utile alla Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Sport24, l’ex bomber della Nazionale Russa, Dmitrij Sychev ha è tornato a parlare di Aleksandr Kokorin, ex attaccante della Fiorentina: “Kokorin ha superato la grande crisi che ha avuto alla Fiorentina. Tutti, comunque, ci aspettavamo di più da lui e mi dispiace molto. Purtroppo non si è reso conto del grande talento che ha: avrebbe potuto avere una carriera molto più brillante. Però credo che ancora non abbia detto la sua ultima parola in Nazionale: può tornare utile e secondo me ci tornerà, se continua così”.