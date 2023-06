Kokorin vola negli Emirati Arabi? Dalla Russia: “Pronta l’offerta dello Shabab Al Ahli”

Aleksandr Kokorin volerà negli Emirati Arabi? Stando quanto riportato dal sito russo m.sportsdaily.ru, lo Shabab Al Ahli è pronto ad acquistare il centravanti dalla Fiorentina in questa sessione di mercato. L’attaccante (32 anni) ha un contratto con il club viola per un altro anno, fino all’estate del 24. Kokorin ha giocato l’ultima stagione in prestito al Ari cipriota finendo per essere uno dei migliori del campionato. L’operazione sarebbe facilitata da Marko Nikolić, allenatore dello Shabab Al Ahli (che ha lavorato in Russia) e ha un ottimo rapporto con l’attaccante russo Kokorin.