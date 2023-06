Pedullà: “Hjulmand al primo posto di gradimento, Bianco piace anche in Serie A. Livakovic? Un’invenzione”

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

LIVAKOVIC “Ribadisco quanto ho detto nei giorni scorsi. Ci sono due strade: raccontare la verità o prendere in giro le persone. È stata un’invenzione, non c’è stata trattativa. Livakovic è un buon portiere, può essere un buon affare ma se volete credere agli asini, credeteci. La Fiorentina deve cercare un portiere, ma non c’è una trattativa. Se diciamo che non è un discorso praticabile, vuol dire che la Fiorentina cerca un portiere con altre caratteristiche”.

CARNESECCHI “Negli ultimi giorni l’idea è quella di tenere Carnesecchi al 52% e Musso al 48%. Poi le cose possono cambiare, il caso Brozovic insegna. Dipende da che offerte riceverà l’Atalanta per Musso. La stessa cosa si può riproporre sulla situazione Falcone-Audero in casa Sampdoria. Se arriva l’offerta per Audero parte, se arriva l’offerta giusta per Musso parte. Se non arriva l’offerta, potrebbe partire Carnesecchi. Ma ricordiamo che l’Atalanta lo scorso anno ha rifiutato cifre importanti. Non credo che lui voglia continuare ad andare in prestito e lo stesso, credo, non voglia fare l’Atalanta. Faccio i complimenti in anticipo a chi, eventualmente, lo prenderà”.

CAPRILE “Il Napoli adesso ha altri impicci, a partire dalla clausola di Kim. Oggi verrà liberato Giuntoli, aspettiamo le ore 16. Caprile è un buon portiere, ma un gradino sotto a Carnesecchi. Ha una valutazione da doppia cifra, ha mercato all’estero”.

AUDERO “È un buon portiere che nell’ultimo periodo non ha avuto il ritorno che meriterebbe. Penso che possa essere un buon secondo all’Inter, ma non un primo. Se partisse Onana, i nerazzurri andrebbero su Turbin”.

PORTIERI “La Fiorentina non può sbagliare, anche a costo di metterci qualcosa in più. Caprile è un buon portiere, ma io vorrei uno che ha già fatto la Serie A. C’è un grande distacco tra la Serie A e la Serie B”.

RANIERI “Confermo quanto detto martedì, ne hanno iniziato a parlare tutti. Ci sono stati contatti per il rinnovo, un premio meritato”.

CASTROVILLI “Non ho novità. Potrebbe essere una reciproca pausa riflessiva. Prima di arrivare a certe cifre la Fiorentina vorrà capire l’importanza che avrebbe negli undici di Italiano e la sua tenuta fisica”.

MERCATO “Acquisti prima del ritiro? Quest’anno il mercato della Fiorentina sarà un po’ lungo, ma molto intelligente. I viola dovranno centrare gli obiettivi che ha in testa, lo stesso discorso vale per la Lazio. I biancocelesti vogliono Torreira, anche Sarri aspetta il primo rinforzo. Ma se prendessero l’uruguaiano sarebbe un buon rinforzo. La stessa cosa possiamo dire con la Fiorentina e Hjulmand”.

HJULMAND “Lo mettiamo al primo posto di gradimento, costa 18-20 milioni. Il tifoso della Fiorentina aspetta il primo colpo, ma aspetterebbe volentieri 72 ore in più se arrivasse il rinforzo che sogna. Se prendo Hjulmand, è categoria Top. Se prendo un altro, la categoria magari è A e se ne prendo un altro ancora potrebbe essere categoria B. I tifosi della Fiorentina dovranno aspettare, quest’anno non devi rivoluzionare: devi acquistare bene”.

BIANCO “C’è grande bagarre in Serie B. Lo vuole la Reggiana, lo vuole Aquilani per il suo Pisa. Ma lo vogliono anche alcune squadre di Serie A non di prima fascia. La Fiorentina lo darebbe in prestito secco, forse nemmeno con il riscatto”.

DIA “È la stessa storia di Vicario. L’Empoli lo ha riscattato a 12 e ne voleva il doppio. La stessa cosa vale per Dia. La Salernitana lo ha riscattato a 12? Bene, allora ne vuole 25. Lui alla Salernitana si trova molto bene, si sente importante e Salerno è una città che ti fa stare bene. Sarebbe un grande acquisto, non è etichettatile, può fare la prima e la seconda punta. È un attaccante che vorresti dalla tua parte, un grande attaccante. È uno di quei calciatori che accenderebbe, ma vogliono quei soldi. Non mi risulta che, al momento, accettino contropartite”.

NZOLA “Non resterà in Serie B. Valutazione? Doppia cifra. Giusto pensare che vale almeno 10 milioni dopo il buon campionato che ha fatto. Lo ha cercato il Torino, ma sta sbrigando altre cose. Lo ha cercato la Roma e piace alla Fiorentina. Ha qualcosa anche all’estero. È un buon attaccante, ma bisognerebbe lavorare sull’aspetto caratteriale. Io prenderei sia Nzola che Dia, tutte e due. Se devo fare un restyling, li prenderei entrambi. Se la Fiorentina cede Amrabat, prenderebbe Hjulmand e qualcosa gli rimarrebbe in casa. Quei milioni potrebbero essere messi sull’attaccante. È un gioco d’incastri, dobbiamo aspettare le eventuali uscite”.

JOVIC “Oltre il Galatasaray, dico che i turchi in generale hanno fatto dei sondaggi che non si sono tramutati in offerte”.

CABRAL “Per ma la sua valutazione è di 15 milioni. Se non te ne offrono 15, te ne danno 12 più 3″.

TERRACCIANO “Mi ha colpito la reazione sui social, è come se lo avessero toccato. Sono ragionamenti per migliorare, la Fiorentina deve migliorare. Lo può fare anche il Real Madrid”.

VITI “È scontento, vorrebbe ritornare. È la stessa situazione di Scamacca, quando non va bene l’esperienza vorresti sempre rientrare. Ora sulla Costa Azzurra arriverà Farioli, un tecnico che parla la sua stessa lingua e vedremo se si rilancerà. Alla Fiorentina è sempre piaciuto, ma i viola hanno bisogno di altro”.

DEMIRBAY “È uno dei nomi che è stato accostato, ma vorrei qualcosa di più fresco”.

LA SALERNITANA HA RISCATTATO DIA PER 12 MILIONI DAL VILLARREAL. ADESSO PUÒ PARTIRE LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA