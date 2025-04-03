Ricordate Kokorin? Dalla Russia: "Più di 1500 multe ricevute dal 2011 a oggi. Deve pagare 1,6 milioni di rubli"

Ancora guai per Aleksandr Kokorin. Il centravanti russo è tornato a far parlare di sé raggiungendo un record tutt'altro che invidiabile e che, con il calcio c'entra ben poco. Secondo quanto riportato...

Ancora guai per Aleksandr Kokorin. Il centravanti russo è tornato a far parlare di sé raggiungendo un record tutt'altro che invidiabile e che, con il calcio c'entra ben poco. Secondo quanto riportato dalla Russia, l'ex giocatore della Fiorentina, avrebbe ricevuto 1511 multe dal 2011 ad oggi per un valore di 1,6 milioni di rubli. Le infrazioni riportate sono di tutti i tipi: eccesso di velocità, divieto di sosta, guida in senso vietato e tanto altro. Ancora una volta, Kokorin ha qualche conto da saldare con la giustizia...