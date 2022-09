Allenatore Limassol: “Dovreste vede la classe di Kokorin, sta bene e segnerà tantissimi gol”

L’allenatore dell’Aris Limassol, Alexey Shpilevsky ha parlato dell’ex viola Kokorin a RB Sport. Queste le sue parole:

“Sono contento di come sta andando avanti e che abbia iniziato a segnare. Sta migliorando sempre di più, siamo felici. La cosa più importante è dargli tempo. Sente la nostra fiducia, si lascia coinvolgere nel gioco, si diverte a giocare a calcio. Avreste dovuto vedere la sua classe in allenamento, i suoi movimenti, come legge le situazioni. La cosa principale è che era fisicamente pronto. Non solo penso che segnerà ancora in questa stagione, sono certo che non ne realizzerà solo una o due o tre reti”.

