Dopo l’infortunio di Mike Maignan si è parlato molto di portieri in casa Milan, con l’inserimento di Ciprian Tatarusanu nella lista Champions, seppur in via momentanea. Il portiere rumeno era rimasto fuori a causa dell’alto numero di giocatori non formati dei quali dispone il Milan in rosa, anche se la scelta fece discutere.

Ma guardando al domani, la dirigenza rossonera di sta guardando attorno per il prossimo mercato estivo in materia proprio di portieri da affiancare a Maignan. Sia Tatarusanu sia Mirante vedranno scadere il loro contratto il prossimo 30 giugno e il Milan rifletterà sul proporgli dei nuovi accordi, anche per questioni anagrafiche visto che Tatarusanu andrà per i 37 anni e Mirante per i 39.