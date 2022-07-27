Kokorin: "Out dall'Austria perchè non sono in condizione. Risoluzione? Letto solo sulla stampa"

Intervistato questo mattino al portale russo RIA Novosti, l'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin ha spiegato il motivo per cui non è stato convocato dai viola per la tournée internazionale tr...

Intervistato questo mattino al portale russo RIA Novosti, l'attaccante della Fiorentina Alexander Kokorin ha spiegato il motivo per cui non è stato convocato dai viola per la tournée internazionale tra Austria e Spagna: "Mi hanno detto di allenarmi qui a Firenze perché mi ho perso molta condizione e non sono ancora pronto per allenarmi con il resto dei compagni. Per fortuna però ora sto bene. Notizie sulla risoluzione del contratto riportate dai media russi? Le ho lette solo sulla stampa".

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-bajrami-zurkowski-scambio-rinviato-altri-15-giorni-per-la-soluzione/182400/