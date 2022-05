Ag. Kokorin a sorpresa: “Vuole restare alla Fiorentina il prossimo anno e prendersi il posto da titolare”

L’agente di Kokorin Timofey Berdyshev a Sport-Express.ru ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole:

“Come può sentirsi utile se non gioca? Lavora e spera che gli venga data l’opportunità di mettersi in mostra. È stata una stagione difficile per Sasha. Ha poche possibilità di giocare a causa di vari eventi. Speriamo davvero che la prossima stagione la situazione cambi in meglio. Kokorin ha intenzione di rimanere per cercare di ottenere più spazio per giocare”.

