Ag. Kokorin: “Ha ancora un anno di contratto con la Fiorentina. Siamo pronti a parlare del futuro”

L’agente di Kokorin, Timofey Berdyshev, ha parlato a Sport Express della situazione del suo assistito: “Ora siamo a Firenze con un contratto che ci lega al club viola per un anno. Non possiamo parlare formalmente per nessuno, vediamo che intenzioni ha il club. Siamo pronti a discutere del futuro, ma per il momento Kokorin pensa solo a preparare al meglio la stagione“.