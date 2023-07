Vendere Amrabat prima che arrivi in ritiro. Rai: “Il Manchester proverà a chiudere entro fine settimana”

La Fiorentina questa mattina ha comunicato che il ritorno a Firenze di Amrabat è previsto per lunedi, insieme con Nico Gonzalez. Il centrocampista marocchino è in uscita e il club viola chiede 30 milioni di euro per la sua cessione con il Manchester United che è il club più interessato all’acquisto del suo cartellino. Questo ciò che scrive Sara Meini, giornalista Rai:

Amrabat dovrebbe raggiungere la Fiorentina lunedì 24/7 nel ritiro del Viola Park, insieme all’argentino Nico Gonzalez. Per il giocatore marocchino, però, sono giorni decisivi per la cessione: il Manchester proverà a chiudere entro il fine settimana

