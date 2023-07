TMW, si attesa per oggi la risposta della Fiorentina all’offerta del Brighton per Igor per 15 milioni

Sono ore movimentate in casa Fiorentina per quanto riguarda il mercato. Sia per le entrate, con la situazione Arthur in fase di evoluzione, sia però per le uscite visto che procede ancora la trattativa con il Brighton per Igor. Come scrive TMW, è attesa per oggi una riposta dei viola.

Il difensore brasiliano classe 1998 è in uscita dalla rosa dei toscani e, dopo aver contrattato anche con il Fulham nelle settimane scorse, sembrava aver piazzato l’accelerata decisiva la squadra allenata da De Zerbi. Sul piatto c’è una proposta complessiva da oltre 15 milioni di euro, attesa nelle prossime ore una risposta della Fiorentina da parte degli inglesi.