All. Limassol: “Stiamo trattando il passaggio a titolo definitivo di Kokorin con la Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Sport Express, il tecnico dell’Aris Limassol ha così parlato del futuro di Aleksandr Kokorin, attaccante in prestito al club cipriota dalla Fiorentina: “Stiamo lavorando ad un passaggio a titolo definitivo: siamo ancora nella fase delle trattative e non ci sono ancora dettagli. Vorrei che Kokorin rimanesse nel nostro club. Ma la dirigenza è ancora in fase di trattative con Sasha e la Fiorentina. Affinché resti tutto deve andare per il verso giusto. Non sarà facile. Ma c’è il desiderio di continuare ad avere con noi Kokorin”.