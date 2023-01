Dalla Spagna rivelano: “Amrabat presente al Camp Nou per vedere il Barcellona. Viaggio personale”

Questo è quello che scrive testualmente il portale spagnolo Relevo riguardo la presenza di Sofyan Amrabat ieri al Camp Nou per osservare da vicino il Barcellona:

“Il Barça ha sconfitto sordamente un Getafe che ha venduto la pelle a caro prezzo. Prima della partita, la squadra di Xavi ha fatto vedere la Supercoppa di Spagna ai 79.814 spettatori presenti al Camp Nou. Tra i presenti anche Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che ha fatto innamorare tutti durante i Mondiali per le sue ottime prestazioni con il Marocco.

Diversi tifosi hanno informato Relevo della presenza del giocatore di 26 anni nella tribuna del culé coliseum. Sotto uno sguardo discreto e ‘protetto’ da un berretto, Amrabat ha vissuto in prima persona l’atmosfera che si respira al Camp Nou durante una partita. Questo mezzo ha svolto le opportune consultazioni e ha ricevuto conferma che, effettivamente, il centrocampista della Fiorentina era a Barcellona questa domenica.

Il viaggio di Amrabat a Barcellona sarebbe stato strettamente personale. Vale a dire, non sarebbe legato al fatto che il Barça lo abbia in agenda come futuro giocatore. Il club del Barça gestisce buoni rapporti sul marocchino ma dall’ente presieduto da Joan Laporta spiegano che non c’è stato nessun vertice con il giocatore.

Con un contratto fino al 2024 e un valore di mercato di 25 milioni di euro, Amrabat compare nella lista dei candidati per sostituire Sergio Busquets, sempre che l’uomo di Badía decida di terminare il suo stage da culé al termine dell’attuale corso. Il Barça, infatti, ha chiesto alla Fiorentina di Sofyan durante il mese di dicembre. La risposta degli italiani è stata chiara: 40 milioni di euro. In estate, tenendo conto che sarà l’ultima occasione per i viola di fare cassa, il prezzo potrebbe calare sensibilmente.”

