Ex compagno Kokorin: “Sasha voleva tornare in Russia, ma non è possibile. Vorrebbe giocare con continuità”

Intervenuto ai microfoni di Sport.ru Alexander, Christian Noboa, ex compagno di Kokorin ai tempi di Zenit Sanpietroburgo e Soci, ha parlato del centravanti russo in forza alla Fiorentina: “Ho parlato con Sasha. Mi ha detto che voleva tornare in Russia. Ha detto che vuole giocare a calcio con continuità, ma finora non è stato in grado di farlo. Gli è stato detto che non è ancora possibile tornare in Russia, ma vuole giocare. Naturalmente, Kokorin sarebbe felice di tornare a giocare nel Sochi se una tale opzione fosse possibile“.