Nazione, Kokorin non vuole rescindere con la Fiorentina. Prende idea lo svincolo a zero

Aleksandr Kokorin è un tema caldo per la Fiorentina. Stando quanto riportato da La Nazione, i viola stanno tentando da tempo di risolvere la situazione con il russo, ormai da diverso tempo fuori dal progetto della società e di Italiano, che però non sembra intenzionato a rescindere il contratto che lo lega ai viola fino al 2024. Dunque, secondo il quotidiano fiorentino, prende sempre più corpo l’idea di uno svincolo a zero, operazione che non verrà effettuata prima di gennaio 2023.