Sabiri e Kokorin erano le due scommesse di Pradè: la Fiorentina li saluta entrambi 

Kokorin e Sabiri, il russo ha lasciato la squadra viola per tornare all’Aris Limassol (società cipriota dove l’attaccante aveva già militato lo scorso anno), mentre il marocchino è sbarcato in Arabia con la maglia dell’Al-Fayha. Sabiri lascia la Fiorentina dopo zero minuti ufficiali e dopo aver svolto un precampionato di tutto rispetto con sei reti nelle amichevoli disputate. Kokorin dopo essere stato portato a Firenze da Prade nel Gennaio del 2021, nel tentativo di risollevare una Fiorentina a rischio retrocessione, saluta la società viola dopo pochissime luci e tantissime ombre. Nonostante le due operazioni siano state impostate con la formula del prestito, per i due giocatori si prospetta già adesso un addio definitivo: Kokorin andrà in scadenza nel 2024, mentre Sabiri ha un diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Entrambe due scommesse del direttore Prade che evidentemente non hanno funzionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.