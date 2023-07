L’Aris ci riproverà per Kokorin? Il tecnico: “Sappiamo quello che vuole la Fiorentina. C’è tempo”

L’Aris Limassol si appresta ad affrontare la gara valida per il turno preliminare di Champions League contro il Bate Borisov. E prima della gara, il tecnico, Aleksey Shpilevsky, è tornato a parlare anche di Kokorin, calciatore rientrato alla Fiorentina dopo il prestito all’aristocrazia:“Sasha sa quanto gli voglia bene e lo stimi. Ma ci siamo preparati per questa gara, partendo dal fatto che lui non è qui, ma alla Fiorentina. Sappiamo quello che vuole la Fiorentina per lui e la finestra di mercato è aperta fino alla fine di agosto. Ripeto, oggi il mio pensiero è solo per la partita con il Bate. Abbiamo giocato diverse partite senza Kokorin la scorsa stagione e lo stiamo facendo anche ora”.