Dalla Russia: “È normale che Kokorin non voglia lasciare Firenze: è in una bella città con un bello stipendio”

Intervenuto ai microfoni di Soccer.ru, Igor Kolyvanov, ex attaccante russo, ha parlato di Aleksandr Kokorin, attaccante che non è intenzionato a prendere in considerazione la risoluzione del contratto con la Fiorentina: “È totalmente comprensibile il fatto che gli vada bene restare a Firenze anche a queste condizioni: sta in una bella città, ha un bello stipendio. Aveva iniziato brillantemente, tutti si aspettavano di più da lui, ma negli ultimi tre-quattro anni gli è andato tutto storto“.