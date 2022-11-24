Amrabat su Kokorin: "È un gran calciatore, mi piace. Potrebbe fare di più, gli auguro il meglio"

Intervistato dal portale russo Rsport.ria.ru, il centrocampista Sofyan Amrabat della Fiorentina, impegnato al Mondiale con il Marocco, ha così parlato dell'attaccante Aleksandr Kokorin, suo ex compagn...

Intervistato dal portale russo Rsport.ria.ru, il centrocampista Sofyan Amrabat della Fiorentina, impegnato al Mondiale con il Marocco, ha così parlato dell'attaccante Aleksandr Kokorin, suo ex compagno di squadra e adesso in prestito all'Aris Limassol a Cipro: "È un grande giocatore, mi piace. Penso che, come qualsiasi calciatore, potrebbe giocare meglio. Non ha giocato molte partite con la Fiorentina, ma gli auguro il meglio".

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