Kokorin è andato ancora in gol per Aris Limassol, portando la squadra in vantaggio nel derby vinto 3-0 dalla squadra. Il russo dopo le parole sulla Fiorentina e sullo scarso impiego si è dimostrato ancora una volta decisivo nel campionato cipriota e voglioso di riconquistarsi dopo il prestito la maglia della Fiorentina

FERRERO SCORTATO FUORI DALLO STADIO DI GENOVA