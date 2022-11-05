Kokorin è rinato a Cipro: tre gol e tre assist. È il miglior giocatore di ottobre dell'Aris

Dopo un'esperienza da turista alla Fiorentina, Aleksandr Kokorin è tornato a giocare con continuità all'Aris. Ed è sempre più protagonista. Infatti, con l'ottime prestazioni del mese di ottobre, il ce...

Dopo un'esperienza da turista alla Fiorentina, Aleksandr Kokorin è tornato a giocare con continuità all'Aris. Ed è sempre più protagonista. Infatti, con l'ottime prestazioni del mese di ottobre, il centravanti russo è stato eletto miglior giocatore del mese di Ottobre del club cipriota. Continua quindi l'ottimo periodo di forma dell'ex attaccante russo che nell'ultimo mese passato ha messo a segno tre reti e tre assist.

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