I convocati della Fiorentina per la Samp, torna a disposizione Amrabat. Al posto di Nico c'è Distefano

La lista dei convocati della Fiorentina per la partita contro la Sampdoria, Italiano deve fare ancora a meno di Sottil e Nico Gonzalez

Fiorentina sul campo della Sampdoria domani alle ore 15, Italiano ha stilato la lista dei convocati dei giocatori viola per la sfida del Marassi. Come annunciato dallo stesso tecnico (LEGGI QUI LE SUE PAROLE) non recuperano Nico Gonzalez e Sottil, ma recupera Amrabat che non era stato convocato per l'ultima partita di Conference League contro il Riga. Ecco la lista dei convocati