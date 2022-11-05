Italiano: "Torna Amrabat, non recuperano Nico e Sottil. Ricordiamo bene la sconfitta dello scorso anno"

Il video delle parole di Vincenzo Italiano al centro sportivo prima della partenza per Genova, si gioca domani alle 15 a Marassi

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali social della Fiorentina alla vigilia della partita contro la Sampdoria, queste le sue parole:

"Il nostro obiettivo per queste ultime 3 gare è quello di fare più punti possibile come fatto nelle ultime partite dove siamo riusciti a vincere e fare gol. Vogliamo concludere la settimana nel miglior modo possibile. Il fatto che gli attaccanti stiano segnando mi fa piacere, hanno il sorriso e lavorano con entusiasmo, quando arrivano queste soddisfazioni si può lavorare in maniera diversa, stiamo andando in gol con tanti uomini e dobbiamo continuare cosi.

Avevamo subito qualche gol di troppo per disattenzioni, cali di concentrazione e letture sbagliate, dovevamo migliorare anche sotto questo aspetto, nelle ultime partite ho visto i ragazzi più concentrati, abbiamo difeso bene e anche il nostro portiere ci sta dando una mano, anche lui fa parte della nostra fase difensiva.

L'Europa ti toglie ma ti da anche tanto, sono esperienze che ti fanno crescere, vedi idee e mentalità diverse con ritmi e velocità che sono alti rispetto al nostro paese. Tranne le due prime partite abbiamo fatto bene e abbiamo trovato il nostro equilibrio, importante anche l'approccio alle partite. Stiamo imparando tanto

La Sampdoria arriva da un momento non facile ma nelle ultime partite hanno fatto risultati con il nuovo allenatore, giocano in casa e hanno tutto per venire fuori da questo momento negativo, lo scorso anno abbiamo perso malamente, dobbiamo cercare di approcciare bene e di lavorare bene per 95 minuti. Mi aspetto una partita difficile perchè anche noi abbiamo il bisogno di migliorare la nostra classifica

Stiamo bene, teniamo bene il campo con un certo ritmo, tanti che non erano in condizione stanno crescendo, non recuperiamo Sottil e Nico Gonzalez ma recuperiamo Amrabat. Ci faremo trovare pronti

Per la Conference League tutte le avversarie che possiamo incontrare se non le affronti con la giusta attenzione puoi andare in difficoltà con tutte, saranno tutte squadre da temere e da affrontare con il massimo rispetto. Sono tutte partite toste"

SCONCERTI PARLA DI JOVIC

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