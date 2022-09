La promessa di Kokorin: “Cercherò di tornare ad alti livelli. Scelto l’Aris Limassol per giocare”

Aleksandr Kokorin ha lasciato la Fiorentina per andare in prestito all’Aris Limassol con un solo obiettivo: tornare a giocare. Intervenuto ai microfoni di Soccer.ru, il centravanti russo ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di trasferirsi a Cipro: “Ho scelto di andare all’Aris perché ho la possibilità di giocare a calcio, sempre se la salute lo permette, ovviamente. Cercherò di tornare ad alti livelli”. Nelle tre presenze fatte registrare con la sua nuova maglia, il russo ha fatto un gol e un assist.