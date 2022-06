Nazione, Kokorin, il contratto con la Fiorentina è lunghissimo. Il timore? Che arrivi a scadenza

E poi c’è anche Aleksandr Kokorin. Classe 1991, professione attaccante e (soprattutto) in tasca un contratto ancora lunghissimo: scadenza 30 giugno 2024. Giusto per completare il discorso relativo alle punte in viola, insomma, non si può non ricordare la presenza del russo che però, in maglia viola, lo si è visto con il contagocce. Domandona: che effetti avrà il prossimo mercato estivo sul domani di Kokorin?

E’ evidente che la Fiorentina ripartirà dalla manovra non andata a buon fine a gennaio, ovvero trattare con il giocatore la rescissione consensuale, ma il contratto che lega l’attaccante al club di Commisso (contratto lungo e decisamente ricco) non facilitano il compito di chi come obiettivo punta a ottenere una mediazione finanziaria, far risparmiare la Fiorentina e non ultimo liberare un posto nel reparto offensivo che potrebbe essere occupato da un nuovo innesto (più funzionale alle esigenze di Italiano) o un giovane da inserire a tempo pieno in prima squadra. Lo scrive La Nazione.

