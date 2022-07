Nazione, per Kokorin nessuna soluzione, alla Fiorentina conviene tenerlo per il Decreto Crescita

Come riporta La Nazione, il futuro di Kokorin è un bel punto interrogativo. Il russo è ai margini della squadra di Italiano, ma non ci sono club interessati. Ci ha provato il Torpedo, ma lo stipendio di 1,8 milioni è qualcosa di difficile da sostenere. L’agente non vuole parlare di risoluzione e, visto il decreto crescita, alla Fiorentina converrebbe tenerlo in rosa, almeno fino a Gennaio, risparmiando paradossalmente qualcosina.

