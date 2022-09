Ct Russia: “Non chiudo le porte della Nazionale a Kokorin. Lasciatelo giocare e rimettere in forma”

Intervenuto ai microfoni di RB Sport, Yuri Nikiforov, commissario tecnico della Russia, non ha chiuso le porte della Nazionale ad Aleksandr Kokorin, attaccante di proprietà della Fiorentina attualmente in prestito all’Aris Limassol: “Lasciatelo rimettere in forma e lasciatelo giocare. Non posso dire in che condizioni di forma sia, perché tutti sanno da quanto tempo non giocava. La strada per la Nazionale non è chiusa per nessuno. Non possiamo tirare conclusioni sul processo di crescita di Kokorin“.

