Repubblica, Cabral-Piatek-Kokorin: mister Italiano cala il tris di punte per conquistare l’Europa

Attacco viola all’Europa. Italiano cala il tris. Ecco il titolo dell’analisi de La Repubblica Firenze alla vigilia di Fiorentina-Venezia. Di seguito, un breve sunto dell’articolo presente sul quotidiano stamani in edicola.

CABRAL Il borsino viola mette un segno più intorno a Arthur Cabral: il gol del Maradona suggerisce grande fiducia nei mezzi di un acquisto che ha avuto bisogno di un po’ di tempo per conoscere il calcio di Italiano e la Serie A in generale. Adesso Cabral appare in crescita fisica e tattica. Nelle ultime due gare ha fatto vedere il bagaglio che può mettere a disposizione in questo finale di stagione.

PIATEK Il polacco sembra aver superato l’infortunio in Nazionale, ha lavorato sempre con il gruppo e punta a dimostrare tutto il proprio valore nello sprint conclusivo ponendosi due obiettivo: da un lato con quattro gol entrerebbe in doppia cifra, dato non trascurabile per chi è arrivato a gennaio, dall’altra guadagnarsi il riscatto da parte dei viola anche per la prossima stagione.

KOKORIN Gettato nella mischia nel finale di Napoli ha dimostrato di essere parte del gruppo e anche pronto per giocare. Un piccolo spezzone di gara che apre un’importante considerazione da parte di Italiano per il finale di stagione anche per il russo. Con tanta sorpresa in patria dove le sua gesta vengono sempre analizzate in maniera particolare.

